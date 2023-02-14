Более 700 младенцев появилось на свет в Томской области за месяц

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 12 семьях томичей родились двойни, всего в регионе за первый месяц года появилось 716 детей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Томской области.

Первенцы появились в 269 семьях, 262 ребёнка стали вторыми. Кроме того, в регионе за январь 9 пар стали родители в седьмой раз, а одна томичка родила девятого малыша.

Всего в прошлом месяце в Томске и области на свет появилось 370 мальчиков, некоторых из них назвали редкими именами: Винсент, Эдгар. Среди 346 новорожденных девочек тоже нашлась та, чьи родители выбрали необычное имя - Лира.

Самыми популярными именами за этот период для девочек стали София и Екатерина, для мальчиков - Мирон и Александр.