В Томске ученые из вуза могут определить депрессию у человека с помощью его слюны и крови

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Ученые вуза ТГУ научились определять депрессию у человека с помощью его слюны и крови. Для исследователям потребовалось найти биологические маркёры, сообщают в пресс-службе вуза.

"Сейчас диагностика депрессии построена, в первую очередь, на оценке поведенческих особенностей, которые анализирует врач. В дополнение к этому используются некоторые аппаратные методы, например, ЭЭГ, способные выявить отклонения в работе головного мозга и анализ крови", - рассказывает молодой ученый лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Алиса Самаринова.

Как отмечают исполнители проекта, его задача - это разработать в помощь врачам-клиницистам диагностический подход, основанный на оптических методах анализа.

Отметим, что на данный момент, около 300 миллионов человек в мире страдают депрессией. Дифференциальная диагностика этого заболевания – достаточно сложная задача, поскольку разным типам депрессии нередко свойственны схожие симптомы.