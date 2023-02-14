Семьям мобилизованных северчан рассказали, как получить бесплатные проездные для детей

Фото: Анна Ковалёва

С февраля 2023 года детям северских добровольцев и мобилизованных в СВО предоставляют бесплатные проездные для поездок по городским маршрутам. В администрации ЗАТО рассказали, как могут получить такие билеты северчане.

«Для получения бесплатного проездного билета необходимо обратиться в МКУ «Ресурсный центр» по адресу: г.Северск, проспект Коммунистический, д.38. Часы работы с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, обед с 12.30 до 13.30», - сказано в сообщении. Более подробную информацию можно получить по телефонам 77-54 11 и 77-54-57.

При обращении в «Ресурсный центр» необходимо принести с собой фотографию 3х4 см. Ребенку в возрасте от 7 до 14 лет потребуются копии:

- свидетельства о рождении или об усыновлении ребенка или другого документа, подтверждающего родство;

- паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка;

- документа, подтверждающего полномочия законного представителя (в случае его обращения);

- СНИЛС ребенка и его законного представителя.

Детям в возрасте от 14 до 18 лет понадобятся также фотографии 3х4 см и копии документов:

- паспорта гражданина России или иного документа, удостоверяющего личность;

- СНИЛС.

Кроме того, для оформления бесплатных проездных юным северчанам необходимо будет предоставить копию справки из военного комиссариата о призыве законного представителя на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или справки с места службы, подтверждающей добровольное заключение контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и (или) иного документа, подтверждающего участие в спецоперации.