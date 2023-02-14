Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 1:50

Томичи отпразднуют Масленицу у Дворца спорта 25 февраля

Гостей праздника ждут угощения и конкурсы
Анна Ковалёва

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске, на площади у Дворца спорта, отметят один из любимых русских праздников. Масленичные гуляния пройдут по адресу улица Красноармейская, 126. Развлекательная программа начнется в 12 часов 25 февраля.

Гостей ждут ярмарка, увлекательные мастер-классы и конкурсы. По традиции, предусмотрены и угощения. Томичи отведают блины и другие яства.

Отметим, что Масленица является семейным праздником. Она символизирует плодородие, поэтому издавна большое внимание в Масленицу уделяли теме семьи и продолжения рода. Организаторы ожидают увидеть на гуляниях много томских семей, которые соберутся вместе, чтобы проводить зиму.

Читайте также В Томске на предстоящей рабочей неделе потеплеет до -10 градусов