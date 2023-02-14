В Томске 14 февраля потеплеет до -10 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 14 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до -10°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -8 до -13°С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

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