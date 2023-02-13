Под Томском столкнулись две иномарки и автобус с пассажирами

"Тойота" столкнулась с автобусом, а потом вылетела на встречку. Фото: УМВД России по Томской области.

В понедельник, 13 февраля, около 6 вечера под Томском произошло массовое ДТП. На пятом километре автотрассы в сторону Предтеченска столкнулись две иномарки и автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель Toyota Chaser не уступил дорогу ПАЗику, который отъезжал от остановки и, по правилам дорожного движения, имел преимущество в движении. После столкновения легковушку отбросило на встречку, где она влетела в ехавший навстречу Renault Sandero, за рулем которого была 42-летняя женщина. Автоледи потребовалась медицинская помощь – ее увезли в больницу на осмотр.

10 пассажиров автобуса и водитель Toyota Chaser не пострадали.