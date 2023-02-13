Директорам 10 томских школ напомнили об уборке снега с крыш

Директорам школ напомнили, что снег с крыш нужно убирать своевременно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники прокуратуры Кировского района Томска напомнили руководителям 10 школ о необходимости своевременной очистки крыш от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из-за погодных условий сотрудники прокуратуры усилили надзор за исполнением образовательными организациями требований законодательства в вопросах обеспечении безопасных условий пребывания школьников на территории учреждений.

Результаты проверок показали, что на крышах 10 школ скопился снег и наледь. Если их не убрать вовремя, то снежные массы могут обрушиться вниз. И хорошо, если в это время там не будет никого из детей и сотрудников школы.

На основе данной информации прокурор Кировского района Томска объявил руководителям образовательных учреждений предостережения о «недопустимости нарушения требований закона о регулярной очистке кровли общественных зданий от снежных масс». Директорам напомнили, что в противном случае им грозит административная и даже уголовная ответственность, если из-за несвоевременной уборки снега и льда кто-то получит травмы.