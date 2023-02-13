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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:30

На Украине погиб еще один житель Томской области

Мужчина был жителем Стрежевого
Ксения Высотина
Фото: Мэр Стрежевого.

Фото: Мэр Стрежевого.

В зоне СВО погиб еще один житель Томской области, а именно стрежевчанин. Об этом сообщил мэр города Валерий Дениченко.

"В ходе СВО 20.01.2023 в городе Артёмовск (ДНР) погиб стрежевчанин Гаврилов Тимофей Владимирович, 21.12.1970 г.р. Как сообщили родственники, этот человек изменил имя и фамилию и ранее был многим известен как Солдунов Евгений Владимирович", - пишет глава Стрежевого.

Уточняется, что томич погиб в городе Артемовске в ДНР. Как рассказали родственники, ранее Тимофей сменил имя и был известен как Евгений Солдунов. Также добавляется, что солдат был в составе ЧВК.