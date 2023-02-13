В Красноярском баре томич украл женское пальто

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре житель Томска отмечал день рождения в баре города Железногорска Красноярского края и украл там женское пальто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как стало известно, 22-летний томич приехал в Красноярье подзаработать денег. Трудился разнорабочим на одной из строительных площадок.

Свой очередь день рождения решил отметить в одном из местных баров, где в шкафу-купе и заприметил зимнее женское пальто. Недолго думая, он прихватил его с собой, когда уходил домой. «Добычу» принес в вагончик-бытовку, где в то время проживал. Позднее он расскажет полицейским, что хотел его продать, но потом испугался, что вещь могут узнать, поэтому просто бросил его на рабочем месте.

В декабре томич уехал на родину, а когда вернулся, то его задержали сотрудники полиции. Украденное пальто они изъяли и вернули законной владелице, а любителю чужих вещей, который, кстати, уже ранее имел судимости, теперь грозит тюремный срок – до двух лет лишения свободы.