Молодой томич проник через окно в чужую квартиру и ограбил ее хозяина

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В июле 2022 года 18-летний томич разбил окно чужой квартиры и проник внутрь. Он пригрозил хозяину помещения газовым пистолетом и заставил мужчину написать расписку о дарении автомобиля. Суд отправил молодого человека в тюрьму на 3,5 года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Томич вместе с друзьями распивал спиртное под окнами одного из домов на пер. Баумана в г. Томске. Поскольку молодые люди сильно шумели, один из жильцов дома выглянул в окно и сделал им замечание. Разозлившись, подсудимый разбил окно и проник через него в помещение квартиры, где, держа в руках газовый пистолет, внешне схожий с огнестрельным оружием, пригрозил мужчине применением насилия», - говорится в сообщении.

Проникший в чужую квартиру молодой человек забрал у хозяина ключи от автомобиля, которые лежали на холодильнике. При этом томич потребовал написать расписку о дарении машины.

«Суд отменил виновному условное осуждение по двум приговорам за грабежи и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - уточнили в УМВД. Приговор еще не вступил в законную силу.

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