Третий мост в Томске должен появиться в 2028 году

Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Владимир Мазур озвучил депутатам сроки строительства третьего моста. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Томской области сегодня, 13 февраля.

Глава региона на заседании в Законодательной Думе рассказал о реализации главных проектов области. В том числе речь шла о третьей переправе в Томске, завершить которую предполагается к 2028 году.

«Проектно-сметную документацию на строительство моста мы планируем выполнить в 2024-2025 годах. Строить мост будем в 2025-2028 годах», – сообщил губернатор.

Он также добавил, что техзадание на разработку технико-экономического обоснования по определению створа мостового перехода уже готово. На март-апрель текущего года запланированы конкурсы, на соответствующие работы в областном бюджете предусмотрено 165 миллионов рублей.

Напомним, что в Томске строительство третьего моста становится всё более необходимым в связи с развитием левобережья и возведением кампуса.