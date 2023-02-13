В Томске фиксируется понижение цен на съемные квартиры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске подешевело съемное жилье. Речь идет про однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, сообщают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

"Рынок аренды в январе показал разнородную динамику в зависимости от типа жилья. Объекты с одной комнатой как самые востребованные и доступные немного подорожали, а их предложение чуть сократилось. И наоборот, трехкомнатные квартиры упали в цене, а их число на рынке возросло. Увеличилось и количество объявлений по двухкомнатным, ставки аренды на которые остались на уровне начала года", - сообщают эксперты.

Уточняется, что однокомнатные квартиры в Томске подешевели на 1,5%, двухкомнатные - на 2,1%, а трехкомнатные - на 4,8%.

Уточняется, что в среднем трехкомнатные квартиры подешевели на 0,3%, до 29 413 руб./мес., а предложение их на рынке аренды выросло на 4,2%.