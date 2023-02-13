В томском музее можно будет опробовать профессию экскурсовода

Фото: Андрей АБРАМОВ

Томский областной художественный музей проведёт мероприятие ко Всемирному дню экскурсовода, в рамках которого желающие местные жители смогут провести авторскую экскурсию по одной из экспозиций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Томичам предлагают попробовать себя в качестве экскурсовода 19 февраля в художественном музее. Для этого необходимо подать заявку до 16 февраля на почту tomsk.artmuseum@yandex.ru. "Специалисты музея организуют предварительное прослушивание и по результатам кастинга отберут участников", — рассказали в областной администрации. Акция "Профессионалы отдыхают" приурочена ко Всемирному дню экскурсовода (21 февраля). В областном художественном музее желающим предложат провести экскурсии в залах «Русское искусство», «Западноевропейское искусство», «Иконопись» и в Музее деревянного зодчества на экспозициях «Русская изба», «Томская домовая резьба» и «Плотницкие инструменты». Тем, кто проявит себя лучше других участников, музей предложит сотрудничество.