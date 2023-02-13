Томского контрактника обвинили в отклонении от воинской службы

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В Томске сержант-контрактник самовольно оставил место службы. Его обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

20 апреля 2022 года сержант, проходящий военную службу по контракту, самовольно оставил место службы. Он уехал к себе домой и находился по месту жительства.

«13 августа 2022 года военнослужащий не получил предписание военного комиссара о необходимости убытия к месту постоянной дислокации воинской части, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы», - уточняется в сообщении.

18 августа 2022 года сержант не явился на службу без уважительных причин. На поиск военнослужащего ушло больше месяца.

«24 сентября 2022 года он был разыскан сотрудникам военной комендатуры и доставлен в указанный орган военного управления, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», - уточнили в пресс-службе гарнизона.

Сержанту назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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