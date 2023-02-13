Трое томских водителей украли 11 тонн дизельного топлива

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области задержали троих местных жителей, укравших дизельное топливо на работе. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по региону.

Водители грузовиков из Томска и Томского района от 46 до 53 лет установили в своих машинных приборы, отражающие завышенные данные по расходу горючего, таким образом они могли присваивать и перепродавать остатки вещества.

«Ежемесячно фигуранты предоставляли документацию, согласно которой они израсходовали выделенное дизельное топливо в полном объёме. При этом фактически в баке оставалось горючее, которое мужчины продавали знакомым или использовали в личных целях», - сказано в сообщении.

Известно, что нарушители не были судимы ранее.