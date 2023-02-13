В Томске школьники отправят открытки для солдат в зону СВО

Фото: Росгвардия Томской области.

Томские школьники отправят росгвардейцам в зону СВО открытки ко Дню защитника отечества. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"В Томске в преддверии Дня защитника Отечества учащиеся подшефного региональному управлению Росгвардии лицея № 1 имени А.С. Пушкина присоединились к всероссийской патриотической акции «Своих не бросаем» в знак поддержки своих земляков – сотрудников и военнослужащих Росгвардии, выполняющих свой служебный долг в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

Фото: Росгвардия Томской области.

Дети из начальных классов уже подготавливают открытки. На рисунках школьники изобразили защитников Родины, латинские буквы Z и V, ставшие символом поддержки российской армии, русских богатырей, сражения Великой Отечественной войны, военную технику, а также пожелали бойцам Росгвардии вернуться домой здоровыми, живыми и с Победой.

Фото: Росгвардия Томской области.

«Я знаю, что танки Т-54 уже не стоят на вооружении РФ, но я решил нарисовать его… Дорогой пехотинец, танкист, артиллерист, гранатометчик, сапер, в общем, кем бы ты ни был, поздравляю тебя и всех твоих союзников с 23 февраля! Желаю победы и чтобы ты вернулся живой и здоровый», – пишет ученик 5-го «Е» класса Леонид.

Отмечается, что в ближайшее время детские рисунки отправят на передовую.