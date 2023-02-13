В Томске пройдут мастер-классы по программированию и пилотированию беспилотников

Фото: пресс-служба ТПУ

В Международном культурном центре ТПУ пройдут мастер-классы от ведущих российских разработчиков беспилотных летательных аппаратов. 16 и 17 февраля, с 10:00 до 19:00, школьников и студентов ждут также лекции, семинары, дискуссия «Беспилотная отрасль в 2023 году: направления, вызовы и перспективы». Об этом сообщила пресс-служба Томского Политехнического университета.

«Участников ожидают два дня полного погружения: теория и практика, реальные кейсы и советы ведущих экспертов, разбор правовых тонкостей и ответы на главные вопросы, волнующие отрасль в этом году», - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что 17 февраля для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов будет представлена специальная программа. Она стартует в 15:00. Во время мастер-класса «Фантастические беспилотники и как ими управлять» подростки узнают, как программировать квадрокоптеры и как ими пилотировать. Ребята смогут также поучаствовать в мозговом штурме «Где еще нужны беспилотники?». В рамках этого мероприятия школьники смогут заработать 10 дополнительных баллов для поступления в ТПУ. К участию приглашают команды по 6 человек, требуется предварительная регистрация.

Представители Томского политеха добавили, что посетители мероприятия смогут пройти собеседования на стажировку в компании «Геоскан» и поработать с ее кейсами.

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