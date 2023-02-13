Впавшего в кому мальчика перевели в Томскую больницу скорой медпомощи №2

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Появились детали пожара на улице Большая Подгорная, при котором пострадал 5-летний томич. Напомним, во время возгорания аварийного дома 11 февраля мальчик находился один в квартире, он отравился продуктами горения и впал в кому.

Спасатели доставили ребенка в Детскую городскую больницу № 4. Со вчерашнего дня он находится в реанимации. Сегодня, 13 февраля, стало известно, что пострадавшего мальчика перевели в другое медучреждение - больницу скорой медицинской помощи №2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Как удалось выяснить нашим коллегам из «АиФ-Томск», состояние ребенка крайне тяжелым. Врачи сообщили, что мальчик с диагнозом «тяжелое отравление продуктами горения» по-прежнему находится в коме в реанимации.

Добавим, что обстоятельства пожара на Большой Подгорной выясняются. Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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