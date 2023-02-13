Появились фотографии перевернувшегося под Томском грузовика

фото: Telegram-канал «Регион 70»
Очевидцы дорожно-транспортного происшествия на трассе между Кафтанчиково и Тахтамышево опубликовали в сети фото и видео с места аварии.
«ДТП перед Тахтамышево, перевернулась фура. Практически полностью перегородила проезд», - написали авторы поста в Telegram-канале «Регион 70».
На опубликованных снимках можно увидеть, что упавший на бок грузовой автомобиль лежит поперек проезжей части.
фото: Telegram-канал «Регион 70»
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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