Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 2:56

Появились фотографии перевернувшегося под Томском грузовика

Снимками поделились очевидцы ДТП у Кафтанчиково
Анна Ковалёва
фото: Telegram-канал «Регион 70»

фото: Telegram-канал «Регион 70»

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия на трассе между Кафтанчиково и Тахтамышево опубликовали в сети фото и видео с места аварии.

«ДТП перед Тахтамышево, перевернулась фура. Практически полностью перегородила проезд», - написали авторы поста в Telegram-канале «Регион 70».

На опубликованных снимках можно увидеть, что упавший на бок грузовой автомобиль лежит поперек проезжей части.

фото: Telegram-канал «Регион 70»

фото: Telegram-канал «Регион 70»

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также Между Тахтамышево и Кафтанчиково под Томском произошло ДТП