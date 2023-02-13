В Томске с 13 по 15 февраля обесточат около 20 улиц

Фото: Анна Ковалёва

С понедельника по среду, с 13 до 15 февраля, в Томске будут обесточены порядка 20 улиц. Пресс-служба «Горсетей» опубликовала подробный график плановых отключений электроэнергии:

13 февраля с 09:00 до 12:00

пр-кт Ленина 107

пер. Нахановича 10

13 февраля с 11:00 до 12:30

ул. Челюскинцев 6, 11

ул. Украинская 12-а, 14, 14-Б, 14-а, 14-в, 15,19

ул. Разина Степана 14-а

ул. Некрасова 2

ул. Маяковского Владимира 7-9, 12

ул. Восточная 4, 4а, 4б, 6, 9, 8-14, 11-15

13 февраля с 14:00 до 16:00

Зональная станция ул. Тихая 55-57, 63-67, 71, уч.53

Зональная станция ул. Первомайская 5-7, 13, уч.1, уч.2, уч.3, уч.4, уч.6, уч.8, уч.9, уч.12

14 февраля с 08:00 до 17:00

ул. Торговая 6

15 февраля с 09:30 до 16:00

пер. Черемошинский 3-21, 4, 4/1, 6-а, 8-а, 10, 10-а

пер. Пугачева Емельяна 1-13, 2-а, 4-18, уч.20

ул. 5-й Армии 15-в, 21-25, 21-а, 22, 28

ул. Ижевская 4-20, 6-а, 6-б

ул. Невская 4-6, 8-а, 10-14

ул. Новороссийская 1-13, 1/1, 2, 17-19, 17-а

ул. Правобережная 12-б, 12-в, 13-29, 14-44, 22 стр.1, 32 стр.1, 33-37, 41-43, 42-а, 43-а, 44-а

ул. Урицкого 33