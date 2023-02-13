В Томске с 13 по 15 февраля обесточат около 20 улиц

Фото: Анна Ковалёва
С понедельника по среду, с 13 до 15 февраля, в Томске будут обесточены порядка 20 улиц. Пресс-служба «Горсетей» опубликовала подробный график плановых отключений электроэнергии:
13 февраля с 09:00 до 12:00
пр-кт Ленина 107
пер. Нахановича 10
13 февраля с 11:00 до 12:30
ул. Челюскинцев 6, 11
ул. Украинская 12-а, 14, 14-Б, 14-а, 14-в, 15,19
ул. Разина Степана 14-а
ул. Некрасова 2
ул. Маяковского Владимира 7-9, 12
ул. Восточная 4, 4а, 4б, 6, 9, 8-14, 11-15
13 февраля с 14:00 до 16:00
Зональная станция ул. Тихая 55-57, 63-67, 71, уч.53
Зональная станция ул. Первомайская 5-7, 13, уч.1, уч.2, уч.3, уч.4, уч.6, уч.8, уч.9, уч.12
14 февраля с 08:00 до 17:00
ул. Торговая 6
15 февраля с 09:30 до 16:00
пер. Черемошинский 3-21, 4, 4/1, 6-а, 8-а, 10, 10-а
пер. Пугачева Емельяна 1-13, 2-а, 4-18, уч.20
ул. 5-й Армии 15-в, 21-25, 21-а, 22, 28
ул. Ижевская 4-20, 6-а, 6-б
ул. Невская 4-6, 8-а, 10-14
ул. Новороссийская 1-13, 1/1, 2, 17-19, 17-а
ул. Правобережная 12-б, 12-в, 13-29, 14-44, 22 стр.1, 32 стр.1, 33-37, 41-43, 42-а, 43-а, 44-а
ул. Урицкого 33