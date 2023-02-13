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НовостиОбщество13 февраля 2023 1:54

Утром 13 февраля в Томске образовались семибальные пробки

Самый большой затор наблюдается на улицах Пушкина и Иркутском тракте
Анна Ковалёва
Фото: онлайн-сервис "2ГИС"

Фото: онлайн-сервис "2ГИС"

13 февраля к 9 часам утра в Томске образовались семибальные пробки. Оперативные данные представил онлайн-сервис «2ГИС».

Самый большой затор наблюдается улицах Пушкина и Иркутском тракте. Движение затруднено от пересечения с улицей Мичурина до пересечения с улицей Дальне-Ключевская.

Пробки образовались также на отдельных участках улиц Елизарова, Шевченко, 79 Гвардейской дивизии, проспектов Комсомольский, Ленинский и Фрунзе.

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