В Томске 13 февраля будет до -9 градусов и небольшой снег

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 13 февраля, в Томске синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем будет варьироваться от -7 до -9 градусов. Существенных осадков не ожидается, местами пройдет небольшой снег. Информация об этом появилась на портале регионального гидрометцентра.

Будет дуть переменный ветер от 2 до 7 метров в секунду.

В областном центре и в районах региона ожидается переменная облачность. «Утром и днем местами небольшой снег; ночью и утром в отдельных районах изморозь», - сказано в сообщении.

Днем по в области прогнозируют температуру -6…-11°С, местами до -16°С. Ветер переменный 2-7 м/с.

На дорогах Томска и области местами гололедица.

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