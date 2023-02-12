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НовостиОбщество12 февраля 2023 9:00

Жители Каргаска боятся за свою жизнь из-за нашествия волков

Один из них жестко растерзал домашнюю собаку
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в Каргаске местные жители боятся за свою жизнь. В селе наблюдается нашествие волков. Один из них жестко растерзал домашнюю собаку, пишут очевидцы в соцсетях.

"9 февраля прямо в Каргаске по улице Пушкина рядом с РОВД на набережной р.Обь, ночью пришёл волк убил и выел бок у привязанной собаки. После пиршества волк ушёл через реку в лес", - говорится в сообщении свидетеля в паблике "Регион-70".

Местные жители также рассказывают, что результате поисков 10 февраля был найден и отстрелен один волк на р.Панигатка в районе Старого Каргаска. Помимо этого, волки так же были замечены в близлежащих деревнях райцентра.

Жителей просят в вечернее время не отпускать детей на улицу.