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НовостиЗдоровье12 февраля 2023 11:00

В Томске за сутки зафиксировали 93 случая заражения COVID-19

Общее число заболевших в регионе за все время – 160 111 человек
Ксения Высотина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 фвраля в Томской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, за все время в регионе 160 111 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 5 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 875 человек.

За последние сутки в стране выявлено 12 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 31 пациентов скончалось, 6 805 выздоровели.