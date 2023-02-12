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НовостиОбщество12 февраля 2023 9:00

Томская полиция задержала подозреваемого в повреждении чужого автомобиля

Стоимость причиненного материального ущерба составила более 32 тысяч рублей
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция задержала подозреваемого в повреждении чужого автомобиля. Стоимость причиненного материального ущерба составила более 32 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестный на улице 79 Гвардейской Дивизии проходя мимо припаркованного автомобиля «Рено» сломал дворник заднего стекла", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что дежурные участковые задержали подозреваемого 31-летнего томича благодаря видеокамерам.

Согласно полученному заключению эксперта, стоимость причиненного материального ущерба составила более 32 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.