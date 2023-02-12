Жительницу Томска чуть не засыпало снегом при очистке крыши

Фото: "Я из Томска"

В Томске местная жительница в социальных сетях пожаловалась в соцсетях на коммунальщиков, которые очищают крышу от снега не безопасно. Женщину чуть не засыпало снегом.

«ул. Алтайская, 122. 12 февраля 10:30 утра. Скидывают снег с крыши - никаких ограждений, кроме ленточки поперёк входа в подъезд и никого. Вышла с трудом вдоль дома, получив порцию снега на голову, к счастью, рассыпчатого», — написала женщина в телеграм-канале "Я из Томска".

Согласно инструкции по охране труда при очистке крыш от снега внизу должны стоять дежурные наблюдатели или сигнальщики, которые должны предупреждать пешеходов об опасности. Однако в данном месте это не было предусмотрено.