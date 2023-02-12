В Томске мошенники обманули пенсионерок на около 1,6 млн рублей

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В Томске пенсионерки отдали мошенникам около 1,6 млн рублей. Женщины думали, что спасают родственников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, 76-летней северчанке на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что дочь пожилой женщины стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек, и для «решения вопроса» необходимы денежные средства. Далее аферист передал трубку девушке, которая голосом, очень похожим на голос дочери потерпевшей, подтвердила его слова. Взволнованная пенсионерка передала курьеру денежные средства, однако их оказалось недостаточно", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщина передала еще 140 тысяч рублей, но и этих денег оказалось мало. Злоумышленник сообщил, что на улице потерпевшую ожидает такси, которое отвезетее в ближайший банк, где ей необходимо оформить кредит на сумму 1 млн рублей. Выполнив все указания, пожилая северчанка передала все средства курьеру. В результате, пенсионерка лишилась более 1,35 млн рублей.

Позже, по аналогичной схеме была обманута 86-летняя жительница Томска, которая передала курьеру 240 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.