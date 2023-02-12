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НовостиОбщество12 февраля 2023 3:00

В Томске за прошедшую неделю зафиксировано более 9 тысяч нарушений ПДД

Нарушений скоростного режима из них почти 8 тысяч
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

За неделю в Томске зафиксировано 9 457 нарушений правил дорожного движения, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. Видео фиксация на дорогах нарушения ведется ежедневно.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - говорится в сообщении.

Больше половины от общей цифры – это нарушение скоростного режима. За неделю было зафиксировано 7 867 таких случаев.

У водителей есть возможность заплатить только половину суммы штрафа. Для этого необходимо успеть произвести оплату в течение 20 дней со дня постановления.