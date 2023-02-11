Житель Томской области похитил у односельчан более 2 млн рублей

Фото: прокуратура Томской области

29-летний житель Бакчарского района Томской области похитил у двоих односельчан более 2 миллионов рублей. Суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2022 года молодой человек пригласил 18-летнего бакчарца из числа детей-сирот пожить в его доме. Знакомый согласился, в результате чего потерял деньги, полученные по программе господдержки. Хозяин дома воспользовался признанием своего жильца недееспособным. За период с мая по август 2022 года мужчина похитил с его банковского счета более 2 млн рублей.

В октябре и ноябре 2021 года 29-летний мужчина ограбил другого односельчанина. «Фигурант уголовного дела совершил противоправные действия в отношении другого своего знакомого, относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, угрожая применением насилия, он открыто похитил принадлежащий потерпевшему автомобиль ВАЗ-2106, а также завладел его банковской картой», - сказано в сообщении. С присвоенной карты бакчарец снял 11 тысяч рублей.

«Сельский житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)», - уточнили в сообщении. Молодой человек признал свою вину.

Прокуратура контролирует ход расследования.