Томичи отправили бойцам СВО большую партию медикаментов

Фото: Народный фронт в Томской области

Большую партию медикаментов отправили из Томска в полевые госпитали, которые развернуты в зоне проведения СВО в Донбассе. Доставку гуманитарного груза организовали Народный фронт и сообщество помощи томским военнослужащим «Всё для фронта 70». Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

«Груз на днях прибыл в Курск и уже начал распределяться в полевые госпитали, которые находятся на передовой. Общими усилиями мы собрали целую «Газель», загруженную медикаментами и препаратами. Также в этой партии хирургические инструменты, одежда, медицинский инвентарь, стерильные бинты, шприцы, перчатки, вата, марля, полотенца, салфетки, памперсы, халаты», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Томской области Сергей Шаляпин.

В посылки также вложили детские письма, рисунки, книги и иконки. В сборе гумпомощи для бойцов СВО участвовали представители медорганизаций, аптекари, предприниматели и просто горожане.

«Раньше мы уже неоднократно отправляли в Донбасс большие партии медикаментов для гражданского населения. Однако в полевые госпитали помощь из Томска отправилась впервые. Будем теперь помогать полевым госпиталям на постоянной основе» – сказала волонтер Народного фронта Елена Гагарина.

Читайте также «Уже переработали 600 килограммов парафина»: в Томске создали волонтерский цех по производству окопных свечей для бойцов СВО