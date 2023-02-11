Томичи могут получить материнский капитал без подачи заявления

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Томичи могут получить материнский капитал в проактивном режиме – то есть, без подачи заявления. Такой формат оформления выплаты действует в России с апреля 2020 года. Использование цифровых сертификатов ускоряет процесс назначения меры поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе портала «Объясняем.рф».

После того, как новорожденного зарегистрировали в ЗАГСе, электронный сертификат появляется в личном кабинете родителя на «Госуслугах» в течение 15 дней. Затем можно подать заявление о распоряжении материнским капиталом, а также контролировать остаток средств на счёте. В этом случае получать бумажный вариант сертификата нет необходимости. Всего цифровые сертификаты получили без заявления уже более 2,3 млн российских семей.

Представители «Объясняем.рф» также напомнили, что с 1 февраля 2023 года маткапитал проиндексировали.

«Теперь он составляет 586 946,72 рубля за первого ребёнка; 775 628,25 рубля за второго ребёнка, если первый был рождён до 2020 года, а также за третьего или последующих детей при условии, что ранее у семьи права на такую меру поддержки не возникало; 188 681,53 рубля за второго ребёнка, если первый родился в 2020 году или позднее, общая сумма выплат на обоих детей будет равна 775 628,25 рубля», - уточнили в сообщении.

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