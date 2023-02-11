В Томской области за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19

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Сегодня, в субботу, 11 февраля, в Томской области выявили 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе подтвердили 160 018 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, 9 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 870 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 12 845 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 36 пациентов скончались, 8 258 человек выздоровели.

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