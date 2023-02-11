Женщина-водитель получила тяжелые травмы при ДТП в Томске

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сегодня, 11 февраля, в Томске женщина-водитель не справилась с управлением машины и съехала с проезжей части. Автомобиль врезался в столб на обочине. Детали происшествия сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Около 10 часов 50 минут в городе Томске, районе дома № 52 "Б" по улице Пушкина, автомобилем Mazda Demio совершен наезд на препятствие. По предварительным данным, женщина-водитель 1983 года рождения утратила контроль за движением транспортного средства, автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения», - говорится в сообщении.

Женщину, управлявшую иномаркой, с тяжелыми травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства аварии. По данным ГИБДД, участок проезжей части, на котором произошло ДТП, находится в удовлетворительном состоянии.

Полиция просит очевидцев аварии сообщить любую информацию об инциденте по телефону: 79-46-93.

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