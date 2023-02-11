Более 2 тысяч томичей поучаствовало во Всероссийской гонке «Лыжня России»

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 11 февраля, в Томске состоялись массовые забеги лыжников на 2023 метра. Старты без учета времени и спортивные гонки прошли на базах «Кедр», «Политехник», «Метелица» и «Сосновый Бор». Всего в забегах поучаствовали более 2 тысяч томичей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Губернатор Томской области Владимир Мазур и и.о. мэра Томска Михаил Ратнер приняли участие в торжественном открытии и в старте томского этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», проходившем на стадионе «Буревестник»», - уточнили в мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Михаил Ратнер подчеркнул, что морозная погода не помешала лыжникам присоединиться к акции, объединившей миллионы россиян. «Настоящего сибиряка морозом не испугаешь, а лыжи для томичей - это даже не спортивный инвентарь, это как сменная обувь, дополнение к зимним сапогам и валенкам!» - сказал градоначальник.

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