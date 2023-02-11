Для проведения ремонта томского театра «Скоморох» ищут подрядчика

Фото: администрация Томской области

Конкурс по выбору подрядчика, который отремонтирует театр «Скоморох», объявил томский Центр по охране и использованию памятников истории и культуры. При восстановлении здания приведут в порядок кровлю, большой зал, инженерию, фасад, а также прилегающую территорию.

По условиям тендера, у потенциального подрядчика должна быть лицензия, разрешающая ремонтировать памятники архитектуры. На работы направят 386 миллионов рублей. Ремонт продлится до июня 2024 года, он не отразится на проведении спектаклей.

Напомним, здание областного театра куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана построили в 1912 году по проекту Андрея Крячкова. В начале XX века оно было известно как дом науки. Сам театр разместился в историческом здании на Соляной площади в 1998 году.

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