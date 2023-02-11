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НовостиОбщество11 февраля 2023 6:03

В Томске в выходные работает мобильный пункт вакцинации

Он расположен в торгово-развлекательном центре на улице Нахимова
Анна Ковалёва

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля, в Томске работает мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Желающих привиться принимают на территории торгового центра «Лето» по адресу улица Нахимова, 8, стр. 13. Сегодня и завтра мобильный кабинет открыт с 11:00 до 17:00. Пациентам нужно иметь при себе СНИЛС и паспорт.

«Всего с начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Томской области прививку поставили 759 452 человека», - уточнили в пресс-службе.

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