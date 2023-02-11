В Томске 11 февраля наблюдается сильная дымка

Фото: Ксения Высотина

В приземном слое атмосферного воздуха над Томском продолжают накапливаться загрязняющие вещества. Возникшие неблагоприятные метеорологические условия отнесены к 1 степени опасности (самой легкой).

Напомним, по информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, режим «черного неба» действует с 13:00 10 февраля до 13:00 12 февраля. Неблагоприятные метеоусловия возникают при ослаблении ветра, штиле, туманах. В этих условиях промышленным предприятиям предписано сократить количество выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

Фото: Ксения Высотина

На территории областного центра горожане наблюдают дымку. «Сегодня было подобие смога, немножко как бы затянуто, воздух непрозрачный. Я это ощутила визуально», - рассказала жительница Томска Анастасия.

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