На Иркутском тракте в Томске столкнулись легковые автомобили

Фото: Томская областная спасательная служба

Сегодня, 11 февраля, в 10:53 на Иркутском тракте в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе ОГБУ «ТО ПСС».

Фото: Томская областная спасательная служба

«Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы выезжали на ДТП с участием легковых автомобилей. Прибывшая оперативно-дежурная смена провела осмотр места происшествия. Помощь спасателей не потребовалась», - сказано в сообщении.

Фото: Томская областная спасательная служба

На опубликованных спасателями фото можно увидеть сильно поврежденную «Мазду», которая слетела в кювет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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