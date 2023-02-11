На Иркутском тракте в Томске столкнулись легковые автомобили

Фото: Томская областная спасательная служба
Сегодня, 11 февраля, в 10:53 на Иркутском тракте в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе ОГБУ «ТО ПСС».
Фото: Томская областная спасательная служба
«Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы выезжали на ДТП с участием легковых автомобилей. Прибывшая оперативно-дежурная смена провела осмотр места происшествия. Помощь спасателей не потребовалась», - сказано в сообщении.
Фото: Томская областная спасательная служба
На опубликованных спасателями фото можно увидеть сильно поврежденную «Мазду», которая слетела в кювет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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