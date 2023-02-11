В Томской области 43 одиноких пенсионера попали в приемные семьи

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В Томской области создали 38 приемных семей для одиноких пожилых людей. Новых близких обрели 43 пенсионера и инвалида. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Восемь приемных семей для пожилых создали в Томске, пять — в Колпашевском районе, четыре семьи — в Северске. По три приемные семьи создано в Бакчарском, Каргасокском, Молчановском и Первомайском районах, по две — в Зырянском и Томском районах. В Александровском, Кожевниковском, Чаинском, Шегарском районах и в Кедровом организовано по одной приемной семье», - рассказали в пресс-службе со ссылкой на слова заместителя начальника облдепартамента социальной защиты населения Ирины Костыревой.

Самый пожилой мужчина, который обрел приемную семью, - 99-летний житель Первомайского района. Большинство принятых в семьи — пенсионеры старше 65 лет.

«Стать частью такой семьи могут одинокие пожилые люди, которые по состоянию здоровья не могут себя обслуживать. Среди них женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, а также дееспособные инвалиды, нуждающиеся в стационарном социальном обслуживании», - уточняется в сообщении.

Узнать о том, как можно принять в свою семью одиноких пенсионеров, можно по телефонам центров соцподдержки населения по месту жительства. Консультацию также дадут комплексные центры социального обслуживания населения Томской области и Северска.