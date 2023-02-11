В Томске изменят схему движения транспорта в районе ДОСААФа

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В марте 2023 года на участке Иркутского тракта в районе ДОСААФа установят новый дорожный знак. На пересечении с улицей 1-я Рабочая он разрешит поворачивать направо водителям, которые едут по третьей полосе в сторону центра.

По информации мэрии Томск, департамент дорожной деятельности и благоустройства согласовала изменение схемы движения с Госавтоинспекцией.

«Автомобили, движущиеся по третьей полосе в сторону от центра, смогут проезжать налево и прямо. Сейчас транспорт из этой полосы может двигаться только налево – на ул. 1-я Рабочая», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в Томске, на улице Тверская, запустят одностороннее движение.

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