Еще один участник СВО из Томской области погиб в ходе спецоперации

Сергей Фетисов. Фото: Telegram-канал Валерия Дениченко

В ходе специальной военной операции погиб 33-летний стрежевчанин Сергей Николаевич Фетисов. Трагическую новость сообщил мэр города Стрежевой Валерий Дениченко в своем Telegram-канале.

«В ходе СВО погиб стрежевчанин Фетисов Сергей Николаевич, 20.10.1989 г.р. Он состоял в рядах ЧВК. Пока это вся информация, которая известна на сегодняшний день. Соболезнования родным и близким», - написал градоначальник.

Отвечая в комментариях под постом на соболезнования и вопросы жителей региона, Дениченко добавил, что прибытие «груза-200» ожидается 13 февраля. После этого определят дату прощания с Сергеем Фетисовым.

Редакция «КП-Томск» присоединяется к соболезнованиям близким погибшего военнослужащего.

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