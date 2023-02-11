В Томске 10 февраля синоптики обещают до -17 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 10 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до -17°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -12 до -17°С, местами столбик термометра опустится до -22 °С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

Синоптики напоминают, что в Томске объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия, при которых загрязняется приземный слой атмосферного воздуха, сохранятся до 13:00 12 февраля.

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