Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 2:00

В Томске 10 февраля синоптики обещают до -17 градусов

Существенных осадков не ожидается
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 10 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до -17°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -12 до -17°С, местами столбик термометра опустится до -22 °С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

Синоптики напоминают, что в Томске объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия, при которых загрязняется приземный слой атмосферного воздуха, сохранятся до 13:00 12 февраля.

Читайте также Вторая декада февраля в Томске будет без 30-градусных морозов