В сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве соседа под Томском

Томская полиция выложила видео задержания подозреваемого в убийстве односельчанина. Напомним, что ранее погибшего нашли в доме обезглавленного.

Уточняется, что сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый 64-летний односельчанин погибшего. При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Он признал себя виновным.

Сегодня, 10 февраля, по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 9 апреля 2023 года.