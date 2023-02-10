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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:16

В сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве соседа под Томском

Мужчину задержали в селе Молчаново
Ксения Высотина

Томская полиция выложила видео задержания подозреваемого в убийстве односельчанина. Напомним, что ранее погибшего нашли в доме обезглавленного.

Уточняется, что сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый 64-летний односельчанин погибшего. При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Он признал себя виновным.

Сегодня, 10 февраля, по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 9 апреля 2023 года.