Вторая декада февраля в Томске будет без 30-градусных морозов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске вторая декада февраля будет не морозной. Средняя температура ожидается от -8 до -16 градусов, сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, ночью в Томске в середине месяца ожидается -17...-19 градусов, а днем температура поднимется до -8...-10 градусов. Однако в начале декады в городе ночная температура может фиксироваться до -28...-30 градусов.

По Томской области специалист обещает ночью -16...-21, местами до -27 градусов, а днем до -8...-15 градусов.

Ранее также сообщалось, что в Томской области вновь будет холодно. Кратковременные 30-градусные морозы наступят уже на этой неделе.