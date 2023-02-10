На ремонт дома с жар-птицами выделили 12,2 млн рублей

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Администрация Томска выделила 12,2 млн рублей на ремонт известного в городе дома с жар-птицами. Эти деньги были получены за победу проекта «Дом за рубль» в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Памятник деревянного зодчества, на ремонт которого направят премиальные деньги, находится по адресу улица Красноармейская, 67/1. В ходе ремонта устранят последствия просадки грунта под зданием, укрепят фундамент, проведут дренажные работы. Также восстановят отдельные конструкции, резной декор - фигуры жар-птиц, шпили и наличники.

«Проводился комплексный капитальный ремонт в 2008-2009 году, но при изготовлении и установке декоративных элементов были допущены некоторые просчёты, сейчас они будут исправлены», - сказал председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры мэрии Никита Кирсанов.

В администрации напомнили, что жар-птицы были элементом юбилейного логотипа Томска в 2004 году. Само здание, построенное в 1903 году по проекту Петра Федоровского, стало одним из брендов Томска. Изображения дома с жар-птицами содержат различные гиды-путеводители по городам России.