Жительница Стрежевого вернула в банк 275 тысяч рублей, чтобы избежать ареста машины

Фото: УФССП России по Томской области

Стрежевчанка оформила заем в банке и не возвращала долг в размере 275 тысяч рублей. Женщина вернула деньги после того, как судебные приставы решили арестовать ее автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

«После вынесения судебного решения, стала избегать встреч с приставом, чтобы не платить по счетам Сотрудник отделения судебных приставов по г. Стрежевому обратила взыскание на доход гражданки, а также выяснила, что она владеет жилой и нежилой недвижимостью и иномаркой 2013 года выпуска», - говорится в сообщении.

Уточняется, что судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с имуществом стрежевчанки. Чтобы погасить ее задолженность, блюстители закона планировали продать принадлежащую женщине Kia Rio. Когда пристав потребовала предоставить автомобиль для ареста, жительница Стрежевого нашла возможность вернуть долг.

«В день, назначенный для ареста имущества, она погасила заем, а также исполнительский сбор в бюджет РФ за неоплату долга в добровольный срок, предоставленный приставом», - добавили в региональном УФССП.