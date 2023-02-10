В Томской области за сутки выявили 111 новых случаев COVID-19

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Сегодня, 10 февраля, в Томской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 901 подтвержденный случай. Летальных случаев не зафиксировано.

По данным оперштаба, 9 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 861 человека.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 12 392 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 37 пациентов скончались, 7 503 человека выздоровели.

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