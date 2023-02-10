Это все мое родное: за что Стас Старовойтов и другие звезды ТНТ любят Сибирь

Фото: ТНТ

Третий сезон самого патриотичного проекта телеканала ТНТ стартует уже 13 февраля в 20:00. Главный герой сериала «Патриот» Саня Кучин возвращается после семи лет отсутствия в родной городок с большой мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле. Среди звезд ТНТ из Сибири тоже немало тех, кто давно живет в столице, но не забывает свою малую Родину.

Алена Савастова («Патриот»)

Где родилась: г.Омск

- Когда прилетаю в Омск, люблю прогуляться по главной улице в центре. Посидеть с родными в кафе, ресторанчике, сейчас там их стало много. Вечером тоже можно сходить на улицу Ленина с друзьями, она стала молодежной и там много баров. С родными едем на природу, к озеру пожарить шашлыки, или с моими малышками-племянницами едем в аквапарк или в веревочный парк.

Не пропустите премьеру третьего сезона сериала «Патриот» 13 февраля в 20:00 на ТНТ.

Наталья Земцова («Эпидемия»)

Где родилась: г. Омск

— У меня есть теплые воспоминания, я очень сильно люблю Омск! Люблю Иртышскую набережную, где находится моя школа, № 115. Я бы с удовольствием прошлась по набережной в сторону цирка. Я вспоминаю, как мы жили у цирка на пятом этаже, и окна все выходили на Иртыш. Когда становилось тепло, я выходила на балкон и рисовала, слушала музыку, читала, делала уроки. И чуть ли не спала на балконе: мне так нравилось это место. Вообще в Омске очень много таких родных и приятных мест. Хотелось бы, чтобы город развивался и становился лучше, ведь за свой город всегда переживаешь, и хочется, чтобы он был чистым, красивым, чтобы там было приятно жить. Я не могу сейчас сказать, всё ли там прекрасно, потому что давно там не живу и мама моя тоже переехала в Москву. Хочется, чтобы город был прогрессивный, но пока он только стремится к этому.

Андрей Бурковский («Нина», «Звоните ДиКаприо!»)

Где родился: г.Томск

Для меня Томск – это моя мама (прим. мама актера живет в Томске). К сожалению, из-за плотности графика не всегда получается приехать. Но я пытаюсь делать все возможное, чтобы бывать там чаще, пусть даже на один день. Пользуясь случаем, я передаю привет моей любимой мамочке и родному Томску.

Стас Старовойтов (Stand Up, «Батя», «Стас»)

Где родился: г.Томск

— В Томске я бываю достаточно редко. Мое самое любимое место – остатки старого города: улица Обруб, улица Шишкова, Воскресенская гора. Это все то, где остались намеки и легкий флер провинциального купеческого города начала 20-го века. Плюс, конечно, Томский Государственный Университет, университетская роща, вся эта аллея – любимые места. Да и вообще Томск – мой любимый город. Там все места пропитаны воспоминаниями и событиями, которые наполняли меня и делали меня мною.

Никита Кологривый («Два холма», «Нереалити»)

Где родился: г.Новосибирск

— Сибиряков все любят. Спасибо нашим предшественникам и нашим краям за то, что воспитывают хороших людей. Куда бы я ни приехал, все сразу начинают настраиваться на определенную харизму. Кто-то думает, что если сибиряк, то обязательно жесткий. Но нет, нас отличает простота в общении и немного той самой жесткости, потому что наши родные места не похожи на курорт. И это все очень помогает мне. Я могу приехать в любой город и своим сибирским происхождением расположить к себе людей. Рад, что это так работает – значит, все в Сибири было не зря.

Артем Гайдуков («Просто Михалыч», «На страже пляжа»)

Где родился: Норильск (Красноярский край)

— Норильск – это суровый, северный индустриальный город. Многие, кто приезжал к нам, не могли понять, как мы тут живем: нордический климат, постоянный холод, маленькие дома и кругом – заводы. Иногда, даже невозможно дышать. Но у меня остались только теплые воспоминания о городе, когда я вспоминаю зиму, понимаю, что такой зимы, как в Норильске, нет нигде. Трехэтажные сугробы, за ночь может навалить так, что ты не можешь выйти из подъезда. Для меня это была некая романтика, что-то особенное. Морозы минус 40. Для меня Норильск – родной город с уникальной атмосферой. Я жил на улице Лауреатов, на окраине города рядом с туберкулезным диспансером. В детстве мы ребятами бегали по гаражам и прыгали в сугробы, плавали на плоту. В «Синей Птице» я проводил много времени, люблю это время.

Анастасия Лапина («Жуки»)

Где родилась: г.Томск

— В Томске у меня остались только друзья. Нет-нет, да случаются такие моменты, что "психанула", купила билеты, и прямо в чем была, без долгих сборов, слетала к подруге. У нее погостила, поболтала, погуляла в Сосновом бору, сходила в любимое кафе, выпила любимый облепиховый пунш. Кстати, этот пунш я пыталась делать дома, потому что он ну очень вкусный. Вот за пуншем нужно обязательно ехать в Томск.