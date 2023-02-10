В Томске вновь объявили о неблагоприятных метеорологических условиях

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В Томске с 13:00 10 февраля до 13:00 12 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности. В атмосфере будут накапливаться вредные примеси. Об этом сообщила пресс-служба Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При объявлении так называемого режима «черного неба» предприятия обязаны сократить количество выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

Напомним, возникновение неблагоприятных метеоусловий не связано с аварийными или сверхнормативными выбросами загрязняющих веществ в воздух от промпредприятий. Режим «черного неба» объявляют при ослаблении ветра, штиле, туманах, образовании задерживающих слоев инверсии температуры. Дело в том, что такие явления способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Администрация Томска рекомендует горожанам до 13 часов воскресенья по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Планируя поездки, следует отдавать приоритет газомоторному или электрическому транспорту.