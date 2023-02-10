В 2022 году шестеро пьяных водителей управляли автобусами в Томске

Фото: Анна Ковалёва

В 2022 году томская Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 6 510 водителей маршрутных автобусов. Из них 15 человек не имели водительских прав, шестеро были пьяны. Кроме того, 107 автобусов вышли на рейс без регистрации или техосмотра. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД по запросу наших коллег из «АиФ-Томск».

В первый месяц 2023 года инспекторы ГИБДД оштрафовали 618 водителей томских автобусов. Также в январе было зарегистрировано 9 случаев, когда автобусы выполняли рейсы без технического осмотра.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, с 1 февраля 2023 года в Томске увеличили стоимость проезда в общественном транспорте. Горожан по-прежнему беспокоит то, что даже при новой цене – 27 рублей за поездку – водители автобусов не улучшили качество сервиса. Томичи жалуются на хамство, несоблюдение интервалов движения, антисанитарию в салонах.

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